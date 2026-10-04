Equitazione, Italia quinta nella Finale della League of Nations di salto ostacoli a Barcellona

L’Italia chiude al quinto posto la Finale della League of Nations 2026 di salto ostacoli dell’equitazione: a Barcellona, in Spagna, trionfa la Germania, che la spunta al jump off sul Brasile, mentre completa il podio il Belgio. Quarto posto per gli Stati Uniti, che precedono gli azzurri.

Il quartetto dell’Italia, composto da Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle, Emanuele Camilli su Chacareno PS, Giampiero Garofalo su Querido Van’t Ruytershof e Piergiorgio Bucci su Hantano, con quest’ultimo binomio che poi non prende parte al secondo e decisivo round, accumula 16 penalità nella prima tornata.

Gli azzurri, compromesse le possibilità di vittoria finale, mettono comunque in mostra un eccellente secondo round, con tre netti nel tempo (solo il Brasile riuscirà ad eguagliare gli azzurri nella tornata conclusiva), risalendo la china fino al quinto posto finale, sempre con 16 penalità totali.

Per stabilire il vincitore serve il jump off, con Germania e Brasile appaiati in vetta con 4 penalità: il tedesco Richard Vogel su Cloudio ottiene un netto nel tempo, mentre il brasiliano Rodrigo Pessoa incappa in 4 penalità. I teutonici, quindi, festeggiano la vittoria, mentre i sudamericani devono accontentarsi della piazza d’onore.

Sale sul gradino più basso del podio il Belgio, terzo a quota 5 penalità, mentre sono più fallose tutte le altre Nazionali: gli Stati Uniti sono quarti con 12 penalità, davanti all’Italia, che termina quinta a quota 16. Sesta posizione, invece, per la Gran Bretagna, a quota 20 e con un crono di 207.09 nel secondo round.

I britannici precedono l’Irlanda, settima sempre a quota 20, ma con un tempo totale di 209.24, davanti alla Francia, che si classifica ottava con 21 penalità, infine chiude la graduatoria la Spagna, che partecipa alla Finale in qualità di Paese ospitante, nona a quota 36.