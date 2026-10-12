Equitazione: il bollettino medico su Piergiorgio Bucci. Come sta il cavaliere azzurro? Operazione in vista

Dopo la comunicazione del complesso infortunio accadutogli lo scorso settembre, con una caduta dal cavallo in occasione dell’ultima tappa della “regular season” della League of Nations a St. Tropez, Piergiorgio Bucci sta cercando di “rimettere insieme i pezzi” guardando sia alla conclusione del 2026 sia alla prossima stagione del salto ostacoli.

Sulle condizioni di salute dell’espertissimo cavaliere azzurro, la FISE ha diramato un bollettino medico per spiegare la situazione dell’aquilano: “Almeno dieci giorni di stop per Piergiorgio Bucci a seguito dell’infortunio che ha causato due piccole fratture al piede sinistro dopo la caduta dello scorso 17 settembre durante lo CSIO LLN di St. Tropez (Francia)”.

“È quanto è emerso dalla visita specialistica effettuata dal cavaliere azzurro a Milano al rientro da Barcellona (Spagna). In occasione della finale di Longines League of Nations, infatti, Bucci aveva accusato un improvviso dolore che lo ha costretto al ritiro durante la prima manche della gara a squadre”.

“In questo periodo di stop forzato l’azzurro, che ovviamente ha dovuto rinunciare alla tappa italiana del Longines Global Champions Tour di questo fine settimana a Tor di Quinto, dovrà sottoporsi ad alcune terapie volte a velocizzare la guarigione”.

“Presumibilmente dopo Ginevra, Bucci si sottoporrà a un piccolo intervento risolutivo al piede infortunato”.

Il riferimento a Ginevra è basato sulla 65ª edizione del CHI di Ginevra (Concours Hippique International), che quest’anno celebra il suo 100° anniversario e che si terrà dal 9 al 13 dicembre 2026.

Piergiorgio Bucci quindi dovrebbe “tamponare” la situazione con del riposo e delle terapie, prima di operarsi in corrispondenza della fine dell’anno solare 2026.