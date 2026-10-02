Completo
Equitazione: Gran Bretagna in testa al completo a Boekelo dopo la prova di dressage
Dopo il round di dressage di ieri dedicato ai binomi in gara a titolo individuale, le Finals della Nations Cup 2026 di completo a Boekelo continuano nel loro fitto programma. Oggi, sul campo di gara olandese, è stata la volta sempre del dressage, ma nella giornata dedicata a chi invece compete anche e soprattutto per la gara a squadre.
Nella classifica per nazioni, davanti a tutti c’è la Gran Bretagna: la rappresentativa d’oltremanica si è installata in prima posizione mettendo insieme “uno score in negativo di sole 78.8 penalità” andando a precedere di pochissimo – almeno per il momento – la Germania, seconda a 79.1; con gli USA invece terzi a 84.0 in una graduatoria con 9 compagini partecipanti al contest.
A livello individuale, diversamente, davanti a tutti si trova la fortissima tedesca Julia Krajewski: 23.9 il suo score, in una classifica che vede Paolo Mario De Simone e Paolo Torlonia rispettivamente in 71esima (34.9) e 73esima piazza (35.1).
Domani, nei Paesi Bassi, sarà il momento dell’imprevedibile prova del cross country che potrà smuovere le gerarchie di queste Finals.