Equitazione: Global Champions League di Roma rinviata a domani. Maltempo sulla capitale

La tappa della Global Champions League e del Global Champions Tour in programma in questi giorni a Roma non si apre sotto i migliori auspici. A causa del maltempo infatti, la competizione a squadre è stata prima sospesa e poi rinviata a domani, sabato 10 ottobre.

Il contest, previsto all’interno dell’Ippodromo Militare ‘Generale Pietro Giannattasio’ di Tor di Quinto, non è quindi arrivato a conclusione, con l’opportunità – prevista nelle prossime 24 ore – di andare ad assegnare vittoria singola e punti per la classifica generale.

Domenica 11 ottobre invece, dalle ore 14.00, resta schedulato il Global Champions Tour: l’appuntamento individuale che vedrà al via tantissimi fra cavalieri e amazzoni italiani.

Da Fabio Brotto (Doha delle Roane; Go Bolensky delle Roane) a Giacomo Casadei (Chagracon PS; Rodania Ter Leydonck), passando per Elisa Chimirri (Calandro Z; Your Lord d’Acheronte), Emanuele Gaudiano (Chalou’s Love PS; Hesteban de Hus), Guido Grimaldi (Gentleman; Chanel Blue), la giovane Greta Lepratti (Mercy Van’t Ruytershof), Clara Pezzoli (Jappeloup; Hadewyn Van’t Ravennest), Riccardo Pisani (Chacco’s Lawito PS; Casacco PS) e Alberto Zorzi (Calvarole VG Z; Idelfranco BB88).