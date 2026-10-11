Equitazione
Equitazione, doppietta belga nella tappa romana del Global Champions Tour di salto ostacoli
Il belga Abdel Said su Wathnan Quaker Brimbelles Z vince la tappa di Roma del Longines Global Champions Tour 2026 di salto ostacoli dell’equitazione e consolida il primato in testa alla classifica generale della competizione dopo 13 delle 15 frazioni previste (mancano solo Il Cairo e Rabat prima delle Finali di Riad).
A Roma su 40 binomi in gara sul percorso base si registrano ben 7 netti nel tempo, dei quali 3 ripetuti anche al jump-off: doppietta del Belgio con Abdel Said su Wathnan Quaker Brimbelles Z primo in 35.27, davanti al connazionale Pieter Devos su Casual DV Z, secondo in 35.88, ed alla transalpina Lara Tryba su Chageorge, terza in 36.19.
La folta rappresentanza italiana non piazza binomi al jump-off: 13° Guido Grimaldi su Gentleman con 4 penalità in 75.78, 16ma Clara Pezzoli su Hadewyn van’t Ravennest con 4 in 76.45, 20° Giacomo Casadei su Chagracon PS con 8 in 73.21, 26° Emanuele Gaudiano su Chalou’s Love PS con 8 in 78.03, 28ma Elisa Chimirri su Your Lord d’Acheronte con 8 in 78.70, 31ma Greta Lepratti su Mercy van’t Ruytershof con 12 in 76.84, 34° Riccardo Pisani su Chacco’s Lawito PS con 12 in 87.94.
In classifica generale il belga Abdel Said consolida il primato con 241 punti, davanti ai tedeschi Christian Ahlmann, secondo con 224, e Katrin Eckermann, terza con 199. In casa Italia il migliore resta Piergiorgio Bucci, assente a Roma per infortunio, 21° con 128.