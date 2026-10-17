Dressage
Equitazione: Cathrine Laudrup-Dufour fa bottino pieno nella prima tappa della Dressage World Cup di Herning
Cathrine Laudrup-Dufour inizia la stagione 2026-2027 della World Cup di dressage, per quanto riguarda la Western European League, al meglio: a Herning infatti, la danese “padrona di casa” fa bottino pieno sul campo di gara del nord Europa prendendosi sia la gara del Grand Prix sia quella odierna del Freestyle.
Con lo score di 90.000, l’amazzone classe 1992 – in sella al suo Mount St John Freestyle – si è issata sul gradino più alto del podio andando a precedere, in questo sabato 17 ottobre, l’olandese Marieke van der Putten (Zantana RS2 Old N.O.P.), seconda a 86.235, e la svedese Maria Von Essen (Invoice), terza con 81.475.
Non vi erano binomi italiani in gara, in un concorso che ha visto al via complessivamente 14 partecipanti.
Prossimo appuntamento con la World Cup di dressage fissato per fine mese a Lione: binomi di scena prima il 29 ottobre, per il Grand Prix, e poi il 30 per il Freestyle.