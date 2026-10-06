Equitazione: a Roma arrivano la Global Champions League e il Global Champions Tour

Dopo una lunga attesa e un’estate illuminata dalla qualificazione della squadra azzurra alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 – evento che non si verificata dai Giochi di Atene 2004 – il salto ostacoli italiano è pronto ad accogliere a Roma la tappa annuale della Global Champions League e del Global Champions Tour.

Dal 9 all’11 ottobre prossimi l’Ippodromo Militare “Gen. C.A. Pietro Giannattasio” di Tor di Quinto si trasformerà nella cornice più bella e prestigiosa per ospitare le gare a squadre e individuali più prestigiose del circuito planetario.

Grande attesa e voglia di vedere i binomi in competizione, anche perché quello della Citta Eterna è uno degli ultimi appuntamenti nel calendario 2026 prima dei playoff che si dovrebbero tenere a metà novembre a Riad, in Arabia Saudita (18-21 novembre).

Così in occasione della conferenza di presentazione dell’evento, Marco Di Paola, presidente FISE e vicepresidente CONI: “Sono molto emozionato perché essere in questa location mi fa un piacere enorme. Questa è veramente la casa degli sport equestri, è il posto più bello per ospitare questo appuntamento e per ospitare il cavallo atleta, che è stato riconosciuto nell’ordinamento giuridico come un atleta a cui va garantita una sistemazione adeguata per quello che è il suo benessere. Questo è un anno importante, abbiamo dopo 24 anni ottenuto la qualifica olimpica per la disciplina del salto ostacoli a Los Angeles 2028, siamo molto soddisfatti”.

Vedremo quindi quale squadra la spunterà e quale binomio, fra amazzoni e cavalieri, sarà in grado di imporsi nella gara domenicale sul percorso capitolino: grande attesa per la squadra dei Rome Gladiators, inevitabilmente padroni di casa, e per l’ufficializzazione dei concorrenti italiani in gara.