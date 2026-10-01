Equitazione: a Boekelo la prima parte del dressage del completo. Italiani a centro gruppo

Le Finals della FEI Nations Cup 2026 di completo si sono ufficialmente aperte a Boekelo, nei Paesi Bassi, dove oggi è andata in scena la prima parte del programma del dressage, quella riservata a chi compete sul territorio olandese esclusivamente a titolo individuale.

In testa c’è la britannica Gemma Stevens che, insieme al suo Chilli Morning IV, ha fatto registrare uno score – in termini di penalità – pari a 25.4 andando a precedere, per il momento, il brasiliano Marcio Carvalho Jorge (Castle Howard Casanova) secondo a 26.0 e la tedesca Nadine Marzhal, terza a 27.1 su Victoria 108.

Viaggiano in coppia gli italiani Paolo Mario De Simone (Parker D) e Paolo Torlonia (Aerobico del Terriccio): in 33esima e 34esima piazza con gli score di 34.9 e 35.1 penalità.

La gara a squadre, a cui il Team Italia ha rinunciato pur avendone i requisiti per partecipare, inizierà domani, sempre con la prova di dressage. Le formazioni, che partiranno tutte da zero, saranno: Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera e USA.