Enrico Cattaneo non commenterà più lo sci alpino femminile: chi sarà il sostituto scelto dalla RAI

L’inizio di una nuova stagione sportiva rappresenta, molto spesso, il momento privilegiato per operare cambiamenti, significativi o marginali che questi ultimi possano risultare. La Coppa del Mondo di sci alpino si prepara a riaprire i battenti e annuncia una novità in campo femminile per ciò che concerne la comunicazione.

Mancano solo pochi giorni al debutto e a partire dal debutto stagionale, in programma sabato prossimo con il tradizionale slalom gigante che si disputerà sulla pista austriaca di Solden, cambia infatti il telecronista Rai per quanto concerne lo sci alpino femminile.

Enrico Cattaneo, dopo un decennio nel quale ha fatto emozionare gli appassionati con il racconto dei successi azzurri nelle varie competizioni internazionali, ha deciso di accettare nuove sfide professionali e ha passato così il testimone a Maurizio Fanelli.

Sarà infatti il giornalista originario di Potenza la nuova voce delle telecronache femminili per la tv di Stato. Fanelli, da sempre appassionato di sci, si era distinto durante la rassegna di Milano Cortina 2026 per l’appassionato racconto delle gare di speed skating.