Enric Mas: “Oggi ha vinto il più forte. Alti e bassi dopo la Vuelta”

Enric Mas si è dovuto accontentare del posto d’onore in occasione del Giro di Lombardia, iconica Classica Monumento che tradizionalmente chiude la stagione di ciclismo su strada. Una prestazione comunque positiva per il vincitore della Vuelta, costretto a cedere il passo al solo Paul Seixas, il quale ha vinto per la prima volta la gara.

Precisamente, il corridore in forza alla Movistar, a seguito dell’attacco del giovane francese sul Civiglio è andato a riprendere Giulio Ciccone (Lidl-Trek), condividendo con lui parte di percorso salvo poi staccarlo sul San Fermo della Battaglia. Così facendo l’iberico è arrivato al traguardo accusando un ritardo di 40 secondi dal transalpino precedendo il ciclista italiano.

Una volta arrivato in zona mista, Mas ha commentato la sua gara: “Oggi Seixas aveva una marcia in più, io e Giulio ci siamo giocati il podio, mi sono preso un ottimo secondo posto – ha detto Mas – Bilancio della stagione? Dopo la Vuelta ci sono stati alti e bassi, ma oggi ha vinto il più forte”.

In ultimo lo spagnolo ha aggiunto: “Nel futuro un duopolio tra Pogacar e Seixas? “Ogni carriera è differente. Quando c’è Tadej la musica è molto diversa. Ogni strada ha la sua storia, e tutti cercheremo di giocarcela fino alla fine”.