Elvanie Nimbona e Konjoneh Maggi vincono i Campionati Italiani dei 10 km: primi tricolori in carriera

Lungo le vie di Grado (in provincia di Gorizia) sono andati in scena i Campionati Italiani dei 10 km di corsa su strada, che hanno regalato una prima volta: Konjoneh Maggi ed Elvanie Nimbona hanno conquistato il primo titolo tricolore delle proprie carriere a livello assoluto, rispettando il pronostico della vigilia in terra friulana.

Il 22enne lecchese, tesserato per l’Atletica Casone Noceto, si è imposto con il tempo di 28:36 ed è salito sul gradino più alto del podio dopo essere stato terzo sui 5000 metri, secondo nel cross e sui 10.000 metri in ambito nazionale negli ultimi mesi. Alle spalle di Maggi si sono piazzati Francesco Guerra (28:42 per il vincitore delle ultime due edizioni) e Luca Alfieri (28:43).

La 28enne originaria del Burundi e cittadina italiana da ormai un anno ha completato i quattro giri del circuito con il crono di 32:45, ampiamente davanti a Federica Zanne (33:21) e a Lucia Arnoldo (33:23), che si merita il titolo promesse. Titolo promesse maschile per Amorin Gerbeti (29:06), tra gli juniores hanno vinto Omar Fiki (29:53) e Sofia Ferrari (33:50), mentre tra gli under 18 hanno esultato Rayan El Azzouzi (31:37) e Yasmine Lazouzi (17:03, sui cinque chilometri).