Eliud Kipchoge torna a vincere in Maratona! L’icona dei 42 km si supera a quasi 42 anni

Eliud Kipchoge fu il primo uomo a correre 42,195 km in meno di due ore, ma la prestazione siglata il 12 ottobre 2019 non venne ratifica come record del mondo di maratona perché l’evento andato in scena al Prater di Vienna non rispettava alcuni aspetti regolamentari, vista la prestazione di lepri a rotazione e di un’auto elettrica con laser di guida. Il keniano completò lo sforzo in 1h59:40, ma non entrò a tutti gli effetti nella storia e solo sette anni dopo si è celebrato il primo uomo a scendere sotto il muro ancestrale delle due ore in maratona, ovvero il suo connazionale Sabastian Sawe, capace di trionfare a Londra in 1h59:30 lo scorso 26 aprile.

Eliud Kipchoge rappresenta senza dubbio un’icona assoluta della disciplina, anche perché si è laureato Campione Olimpico per due volte consecutive (Rio 2016 e Tokyo 2020), dopo essere salito sul secondo gradino del podio in campo iridato e ai Giochi sui 5000 metri. Quando si appresta a spegnere le 42 candeline (il compleanno cadrà il 5 novembre), il formidabile podista africano è tornato a fare parlare di sé vincendo la Maratona di Montreal: a tre anni di distanza dalla sua ultima affermazione sui 42 km, Kipchoge si è imposto in terra oceanica con il crono di 2h09:10 e ha ritoccato di un paio di secondi il primato del tracciato (2h09:12 di Timothy Ronoh nel 2022, ma ora il percorso è più semplice in termini altimetrici e presenza meno curve).

Sono passati 1.113 giorni dall’ultima gioia, datata 24 settembre 2023 a Berlino (2h02:42 nella Major disputata nella capitale tedesca). Dopo sette maratone senza gloria, tra cui il ritiro ai Giochi di Parigi 2024, Eliud Kipchoge è passato alla mezza in 1h04:19 e ha poi cambiato ritmo nei pressi del quindicesimo chilometro, distanziando Thomas Do Canto (2h10:35) e Reece Edwards (2h14:33). Si trattava della terza tappa del suo Running World, ovvero il progetto di correre una maratona in ogni continente dopo Cape Town (Sudafrica) e Porto Alegre (Brasile).