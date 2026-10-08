Elezioni FISI: chi sono i candidati, quando si vota e chi sarà il Presidente? Roda ha bisogno della percentuale maggiorata

Sabato 10 ottobre, presso la Fiera di Verona, si svolgerà l’Assemblea Federale Ordinaria Elettiva FISI. Prima convocazione alle ore 09.30 e seconda chiamata alle ore 11.00, con all’ordine del giorno l’elezione del Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali per il quadriennio 2026-2030. Con la conclusione dell’ultimo ciclo olimpico, terminato a Milano Cortina 2026, è stata avviata la campagna elettorale che ha condotto all’appuntamento in terra veneta.

I candidati alla presidente sono tre: Flavio Roda, Antonio Rosario Maria Noris, Roberto Bortoluzzi. Il 78enne bolognese ricopre il ruolo dall’aprile 2012, dopo la chiusura del commissariamento straordinario con Franco Carraro alla guida, e il suo mandato è stato rinnovato per tre volte. Il 67enne bergamasco, già vice presidente vicario della Fisi in passato, punterà al massimo ruolo alla pari del 77enne veneto, già Presidente Regionale Veneto tra il 1996 e il 2022.

Flavio Roda sarebbe oltre il terzo mandato consecutivo e dunque, in base alle condizioni stabilite dall’art. 16, comma 2, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, ha bisogno dei due terzi dei voti per essere eletto: il Presidente uscente verrà confermato soltanto se riceverà almeno il 66,67% dei voti espressi a Verona. Un limite che ha frenato Andrea Gios, il quale si fermò al 63,96% in ambito FISG e non venne confermato pochi mesi fa, dopo gli eccellenti risultati conseguiti sul ghiaccio dei Giochi casalinghi.

Per Antonio Rosario Maria Noris e Roberto Bortoluzzi sarà invece sufficiente il 50% + 1 delle preferenze nella giornata di sabato. Oltre al Presidente Federale, verranno eletti anche 7 consiglieri federali, 2 consiglieri atleti, 1 consigliere tecnico e il presidente del collegio dei revisori dei conti. Come sempre, voteranno le società in regola con l’affiliazione alla Fisi, con un peso differente in base a numero di tesserati e risultati agonistici.

CANDIDATI PRESIDENTE FEDERALE FISI

Roberto Bortoluzzi

Antonio Rosario Maria Noris

Flavio Roda

QUANDO L’ASSEMBLEA ELETTIVA FISI

Sabato 10 ottobre (prima chiamata alle ore 09.30, seconda convocazione alle ore 11.00), a Verona.

COSA SERVE PER ESSERE ELETTI?

Flavio Roda sarebbe oltre il terzo mandato consecutivo, dunque ha bisogno del 66,67% delle preferenze (due terzi dei voti espressi). Antonio Rosario Maria Noris e Roberto Bortoluzzi necessitano del 50% + 1 dei voti.

CHI VOTA ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA?

Le società in regola con l’affiliazione alla Fisi, con un peso differente in base a numero di tesserati e risultati agonistici.

CANDIDATI CONSIGLIO FEDERALI

CONSIGLIERI (in rappresentanza degli affiliati)

Elisabetta Biavaschi, Davide Carrara, Roberta Cataldi, Manuela Di Centa, Silvio Fauner, Sebastiano Fontanarosa, Igor Ghedina, Christian Haas, Stefano Umberto Longo, Stefano Maldifassi, Sabina Matheoud, Tiziano Mellardini, Marco Mosso, Enzo Sima, Michele Tommasi, Gianfranco Zecchini, Bianca Zupi.

CONSIGLIERI (in rappresentanza degli atleti)

Christian Colombo, Jacopo Koch, Giuliano Razzoli, Elena Sandulli, Verena Stuffer.

CONSIGLIERI (in rappresentanza dei tecnici)

Carlo Dal Pozzo, Giuseppe Gazzotti, Claudio Ravetto.

PRESIDENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

Maurizio Annitto, Francesco Bettoni, Gianluca Cascioli, Elio Grigoletto.