Elena Rybakina chiuderà l’anno da numero 1 del ranking WTA

Adesso è ufficiale: per la prima volta in carriera Elena Rybakina terminerà la stagione da numero 1 al mondo del ranking WTA. Il risultato lo ha conseguito dopo aver superato, nel derby kazako di Tokyo, Yulia Putintseva, a livello di ottavi di finale (dando poi forfait per i quarti contro la canadese Leylah Fernandez). Aryna Sabalenka non può più raggiungerla: la bielorussa è destinata perciò a dover aprire il 2027 di rincorsa.

Così si è espressa la giocatrice ai microfoni della WTA: “Terminare l’anno da numero 1 per la prima volta è un momento incredibilmente speciale per me. Sono molto orgogliosa di ciò che ho fatto in questa stagione e della regolarità che ho dimostrato di avere nel corso dell’anno. Voglio ringraziare il mio team, i miei sostenitori, la mia famiglia e tutti quelli che mi sono stati vicino in questo tempo. Ora voglio competere nelle WTA Finals e finire la stagione nel migliore dei modi“.

Moscovita, ma con sangue kazako da parte di padre, Rybakina ha rappresentato il Paese paterno fin dal 2018 dopo aver avuto in gioventù, tra le persone con cui si è allenata, anche l’ex top ten Andrei Chesnokov. Tre gli Slam al suo attivo: Wimbledon 2022, Australian Open e US Open 2026. Questa è stata comunque la sua stagione migliore, con le due vittorie Slam su Sabalenka, due finali WTA 1000 raggiunte e altrettanti successi a livello di WTA 500. A contare molto anche la sua costanza, con la semifinale a Miami e i quarti a Doha, Roma e Cincinnati tra gli altri risultati di rilievo.

Ora per Rybakina le WTA Finals, che ha vinto lo scorso anno e che sono state per certi versi il punto di partenza di una rincorsa che si è conclusa in terra cinese. Non è ancora stato l’anno con più vittorie sulle colleghe top ten, ma proprio con l’evento di Indian Wells in arrivo il numero di 10, in questo senso, è destinato ad aumentare inesorabilmente. Quest’anno ha assommato due vittorie (quelle importanti) su Sabalenka, due su Gauff, tre su Pegula e una a testa su Swiatek, Svitolina e Andreeva.