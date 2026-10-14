Ekaterina Antropova trascina l’Eczacibasi: top scorer con raffica di punti e comoda vittoria

Ekaterina Antropova ha trascinato l’Eczacibasi Istanbul alla vittoria nella terza giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. L’opposto ha dettato legge allo Ziraat Bankkart Salonu, guidando le Tigri a un comodo 3-0 (25-23; 25-17; 25-14) contro l’Ilbank in appena 78 minuti di gioco: l’azzurra ha messo a segno 18 punti con il 55% in attacco (un ace), risultando la top scorer tra le fila della compagine guidata da coach Giulio Bregoli.

L’attaccante italiana, tornata a ricoprire il suo ruolo naturale dopo aver giocato da schiacciatrice con la Nazionale durante gli Europei, ha risposto presente contro un’avversaria di media caratura, giocando in diagonale con Elif Sahin nella prima parte dell’incontro e poi con Asli Kalac in cabina di regia nella seconda parte del confronto. In doppia cifra anche la schiacciatrice Yaprak Erkek (13), mentre l’altro martello Ebrar Karakurt è parsa sottotono (4 punti) ed è stata sostituita da Aleksandra Uzelac nel terzo set.

Dopo essere stata sostituita in occasione dell’esordio contro il Nilufer Belediyespor Eker e aver perso la finale della Supercoppa di Turchia contro il VakifBank Istanbul, Ekaterina Antropova sembra avere preso le dimensioni con la nuova realtà: 17 punti nel 3-0 casalingo contro l’Aras Kargo e 18 punti odierni contro l’Ilbank. Il prossimo impegno sarà rovente: domenica 18 ottobre (ore 17.00) contro il VakifBank, in uno dei big match della regular season.