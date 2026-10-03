Ekaterina Antropova sostituita al debutto in Turchia, poi l’Eczacibasi rimonta da 0-2: quanti punti ha segnato

Ekaterina Antropova ha debuttato nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile: l’avventura dell’attaccante italiana in terra anatolica è ufficialmente incominciata. Dopo aver salutato Scandicci e aver affrontato l’estate con la Nazionale, conquistando la medaglia d’argento agli Europei, la 23enne ha dovuto accantonare il rullo di schiacciatrice, ricoperto durante la rassegna continentale, ed è tornata nella sua naturale posizione di opposto tra le fila dell’Eczacibasi Istanbul, una delle grandi pretendenti al titolo.

Ekaterina Antropova è stata schierata titolare nel match che le Tigri hanno disputato sul campo del poco quotato Nilufer Belediyespor Eker e ha giocato i primi due set, in diagonale con la palleggiatrice Elif Sahin, ma entrambe sono state sostituite nel corso della seconda frazione. La bomber è subentrata poi per qualche scambio durante il quarto parziale ed è andata a referto con 4 punti (25% in fase offensiva).

Dopo aver perso i primi due set, le ragazze di coach Giulio Bregoli hanno lanciato la rimonta e si sono imposte per 3-2 (20-25; 19-25; 25-18; 25-19; 15-12) sotto l’impulso di Ebrar Karakurt (26 punti), Camilla Weitzel (17 punti, 7 muri) e Aleksandra Uzelac (18) contro il sestetto trascinato da Yaasmen Bedart Ghani (25) e Nina Cajic (15).