Ekaterina Antropova si scatena da top scorer e festeggia la prima “vera” vittoria in Turchia: quanti punti ha segnato

Ekaterina Antropova ha festeggiato la prima vera vittoria nella sua avventura in Turchia: dopo essere stata sostituita in occasione dell’esordio in campionato e la sconfitta al tie-break contro il VakifBank Istanbul in Supercoppa, l’attaccante italiana ha potuto sorridere in terra anatolica in occasione della seconda giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato di volley femminile.

La 23enne, tornata a giocare da opposto dopo la parentesi da schiacciatrice agli Europei, ha trascinato il suo Eczacibasi Istanbul all’affermazione contro l’Aras Kargo per 3-0 (25-14; 25-16; 25-17) di fronte al proprio pubblico dello Spor Salonu in 78 minuti di gioco a senso unico. Le Tigri hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set e lo hanno difeso senza particolari problemi, rispettando il pronostico della vigilia.

Ekaterina Antropova ha messo a segno 17 punti con il 58% in attacco (2 muri, nessun ace), in diagonale con la regista Dilay Ozdemir (4) e spalleggiata dalle schiacciatrici Ebrar Karakurt (11 punti) e Aleksandra Uzelac (9). Dall’altra parte della rete le migliori sono state Ana Karina Olaya Gamboa (12) e Mackenzie Catlin May (9). L’Eczacibasi occupa il secondo posto in classifica generale insieme al Turk Hava Yollari con 5 punti, a una lunghezza di distacco dal VakifBank di Giovanni Guidetti.