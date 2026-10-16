DP World India Championship, in alto mare il secondo giro. Quartetto in testa, Laporta non lontano dal vertice

Resta in alto mare il secondo giro del DP World India Championship a Nwe Delhi, in India, dove al Delhi Golf Club sta andando in scena un torneo che ieri è stato davvero martoriato dal maltempo. Le conseguenze si propagano anche sulla giornata odierna, e così dei tagli si capirà meglio soltanto domani. Intanto si può solo rimarcare che c’è un quartetto al comando a -8, ma se lo spagnolo Angel Hidalgo, il polacco Adrian Meronk e l’olandese Joost Luiten si sono già portati in club house, lo stesso non può dirsi per il belga Thomas Detry, che ha compiuto un terzo del percorso.

Situazione non tanto dissimile nel gruppo dei quinti, con gli inglesi Todd Clements ed Eddie Pepperell che hanno chiuso già il loro impegno e lo spagnolo Eugenio Chacarra che, invece, dovrà proseguirlo. Tra gli ottavi, invece, tutti in club house: ci sono a -6 i sudafricani JC Ritchie e Thriston Lawrence, il neozelandese Daniel Hillier, il danese Jacob Skov Olesen e lo spagnolo diventato emiratino Adrian Otaegui.

Nel gruppo al 17° posto c’è sì Francesco Laporta a -4, ma è una posizione che sarà molto volatile già domani, perché in tantissimi quello score ce l’hanno essendo ancora in pieno secondo giro, come Rory McIlroy che ha completato quattro buche e Tommy Fleetwood che è alla 3 in corso. Attualmente al 27° posto Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo, entrambi a -3 e perlomeno certi di evitarsi qualsiasi problema di taglio.

Chi potrebbe un po’ rischiare è Guido Migliozzi, così come Matteo Manassero: entrambi si trovano al 59° posto pari con il par, hanno già finito e ci sarà praticamente tutta una mattina per capire se rivedremo o no sia loro che diversi nomi pesanti (Reed, Rose e non solo). Già praticamente certo di rimanere fuori Renato Paratore, attualmente 86° a +2 e che ha finito il secondo giro, mentre Filippo Celli è 107° a +4, ma con ancora mezzo giro da compiere. Vero è che per lui le cose sono molto complesse.