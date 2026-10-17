DP World India Championship funestato dal maltempo. Chacarra provvisoriamente davanti

Altra giornata complessa quella che si è svolta in India per il Dp World India Championship. Il gioco, durante le prime tre giornate ha continuato ad essere sospeso, prima a causa di brutto tempo, e poi per sopraggiunta oscurità. Il gioco, al termine del sabato di gioco, vede provvisoriamente in vetta alla classifica lo spagnolo Eugenio Chacarra ad un totale di -14 con due colpi di distanza sugli inseguitori, Joost Luiten e Angel Hidalgo.

Appena fuori dalla top 10, dopo essere riuscito a consegnare lo score in club house, Gregorio De Leo in T11 insieme a Tommy Fleetwood, anche quest’ultimo dopo aver chiuso il giro. Dentro i primi dieci, invece, Daniel Hillier, Adrien Meronk e Scott Jamieson in T4 a -11, e Todd Clements, Joel Girrbach, Tom McKibbin e JC Ritchie in T7 a -10 (tutti devono ancora chiudere il giro).

Il primo azzurro dopo De Leo è Francesco Laporta, in 22esima piazza a -6 seguito da Stefano Mazzoli a -2 al 48esimo posto insieme a Guido Migliozzi con Matteo Manassero in 55esima posizione a -1. Il torneo, domani, sarà ancora lungo. I giocatori che non hanno chiuso il giro odierno saranno chiamati alle prime luci dell’alba a completare le restanti buche e poi iniziare il 4º round.