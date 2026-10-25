Dove vedere la F1 stasera in tv, GP USA 2026: orario gara, differita TV8, streaming

Quest’oggi il COTA di Austin ospiterà il Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo splendido circuito texano sarà teatro di una delle gare più interessanti dell’anno, grazie ad un layout che favorisce i duelli ravvicinati e consente ai team di giocare con la strategia.

In pole position c’è il leader del campionato Kimi Antonelli, che ha a disposizione il primo match point mondiale della carriera (per festeggiare al termine della corsa odierna dovrà vincere, con Hamilton fuori dalla top4 e Russell fuori dalla top8) e verrà affiancato in prima fila dalla minacciosa Red Bull di Max Verstappen. Terzo posto in griglia per l’altra RB22 di Isack Hadjar, che precede le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton e la Mercedes di George Russell.

Il Gran Premio degli Stati Uniti di F1 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire la corsa in chiaro ed in differita dalle ore 22.25. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP USA F1 2026

Domenica 25 ottobre

Ore 21.00 Gara ad Austin (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP USA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara dalle ore 22.25.