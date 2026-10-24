Dove vedere la F1 stasera in tv, GP USA 2026: orari FP3 e qualifiche, differita TV8, streaming

Tutto pronto al COTA di Austin per la terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come diciottesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sulla splendida pista texana andrà in scena l’ultimo turno riservato ai collaudi e poi la battaglia per la pole position, che si profila estremamente incerta e adrenalinica.

Difficile indicare un favorito, ma per quanto visto nelle libere del venerdì i candidati più accreditati per stampare il miglior tempo in Q3 sono Max Verstappen con la Red Bull, Kimi Antonelli con la Mercedes e Charles Leclerc con la Ferrari. Da non sottovalutare ovviamente anche Lewis Hamilton con l’altra Ferrari, George Russell con la Mercedes e le McLaren.

Le qualifiche della F1 ad Austin verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire le prove ufficiali in chiaro ed in differita dalle ore 00.25 di domenica. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP USA F1 2026

Sabato 24 ottobre

Ore 19.30 Prove libere 3 ad Austin (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 23.00 Qualifiche ad Austin (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1; qualifiche anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche domenica alle ore 00.25.