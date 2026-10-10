Dove vedere la F1 domani in tv, GP Singapore 2026: orario gara, differita TV8, streaming

Nella giornata di domenica 11 ottobre si terrà il Gran Premio di Singapore 2026, diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La pista cittadina di Marina Bay ospita l’ultimo atto di un triple-header asiatico che potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa al titolo iridato piloti e costruttori in favore di Kimi Antonelli e Mercedes.

Archiviata la Sprint odierna sul bagnato, il ventenne bolognese ha allungato ulteriormente volando a +89 sul compagno di squadra George Russell (autore di un incidente mentre era in testa e costretto a partire dal fondo domani causa penalità) e +104 sul ferrarista Lewis Hamilton. Per quanto riguarda la vittoria di tappa possono puntare al bersaglio grosso anche le McLaren, Charles Leclerc con l’altra Rossa e Max Verstappen con la Red Bull.

Il Gran Premio di Singapore verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire la corsa in chiaro ed in differita dalle ore 16.55. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP SINGAPORE F1 2026

Domenica 11 ottobre

Ore 14.00 Gara a Singapore – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara dalle ore 16.55.