Dove vedere la F1 domani in tv, GP Bahrain a Sepang 2026: orario gara, differita TV8, streaming

Domani il Sepang International Circuit ospiterà il Gran Premio del Bahrain 2026 (recupero dell’evento non disputato a Sakhir), sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La pista malese torna dunque dopo nove anni nella massima categoria automobilistica globale per una tappa cruciale nella corsa al titolo iridato tra i piloti della Mercedes.

L’italiano Kimi Antonelli arriva a Sepang da leader della generale con un vantaggio di 66 punti su George Russell e scatterà dalla terza posizione in griglia, mentre il suo compagno di squadra inglese dovrà risalire dalla settima piazza dopo una qualifica negativa. In pole position c’è la Red Bull di Max Verstappen, che fiuta la grande occasione di spezzare il digiuno e centrare la prima vittoria dell’anno, ma sognano il colpaccio anche le Ferrari di Lewis Hamilton (2° al via) e Charles Leclerc (4°).

Il Gran Premio del Bahrain a Sepang verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire la gara malese in chiaro ed in differita dalle ore 16.35. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP BAHRAIN F1 2026

Domenica 4 ottobre

Ore 9.00 Gara a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara dalle ore 16.35.