Dove vedere in tv Scandicci-Chieri, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Scandicci e Chieri si affronteranno nella prima giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. Si ritorna in campo con i club in seguito agli intensi mesi riservati alle Nazionali e si apre una stagione che si preannuncia molto appassionante e avvincente: si apre il campionato e si andrà alla caccia dello scudetto detenuto da Conegliano.

La compagine toscana punterà in alto, anche se la perdita dell’opposto Ekaterina Antropova ha sensibilmente ridisegnato il sestetto base delle Campionesse del Mondo, che apriranno la propria annata agonistica di fronte al proprio pubblico del Pala BigMat di Firenze, in quello che potrebbe essere considerato il big match di questo fine settimana.

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre (ore 16.00). A trascinare Scandicci saranno la palleggiatrice Maja Ognjenovic, le schiacciatrici Caterina Bosetti e Avery Skinner, gli opposti Lise van Hecke e Kiera Van Ryk. Chieri potrà fare affidamento sulla bomber Anett Németh, sul martello Stella Nervini, sulle centrali Anna Gray e Yasmina Akrari, sulla regista Sarah van Aalen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Firenze-Chieri, incontro valido per la prima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FIRENZE-CHIERI, SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 4 ottobre

Ore 16.00 Savino Del Bene Scandicci vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76

PROGRAMMA FIRENZE-CHIERI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.