Dove vedere in tv Musetti-Arnaldi, ATP Lione 2026: orario, programma, streaming

Il cemento indoor dell’ATP 250 di Lione si tinge subito di azzurro. Il sorteggio del tabellone principale ha regalato un primo turno stellare per il tennis italiano: la sfida generazionale e stilistica tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, in programma lunedì 19 ottobre.

I due azzurri, amici e compagni di Nazionale, si contendono un pass per il secondo turno in un match che promette spettacolo e contrasti tattici evidenti. Da una parte il talento puro e le variazioni di Musetti, dall’altra la solidità granitica e la resilienza di Arnaldi.

Musetti si presenta a questo appuntamento con l’obiettivo di far valere la sua maggiore esperienza ad alti livelli e la sua classifica a ridosso della top 20 mondiale. Il carrarese punterà tutto sul suo repertorio fatto di accelerazioni di rovescio, cambi di ritmo e palle corte per non dare punti di riferimento all’avversario. Sebbene la terra battuta rimanga la sua superficie d’elezione, Lorenzo ha ampiamente dimostrato di saper fare male anche sul cemento indoor, sfruttando il rimbalzo regolare per tracciare traiettorie letali. La chiave per lui sarà la continuità nei momenti cruciali del match.

Dall’altra parte della rete, Arnaldi è pronto a erigere il suo consueto muro difensivo da fondocampo. Il ligure fa della straordinaria mobilità e della tenuta atletica le sue armi principali, abbinate a un diritto penetrante e a una forza mentale fuori dal comune. Le condizioni rapide della struttura indoor di Lione potrebbero esaltare il suo gioco di pressione, permettendogli di togliere tempo alle ampie sventagliate di Musetti. L’obiettivo di Arnaldi sarà chiaro: allungare lo scambio e costringere il connazionale all’errore attraverso una ragnatela di colpi profondi.

La partita di Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, valida per il primo turno dell’ATP250 di Lione, andrà in scena lunedì 19 ottobre. Gli azzurri giocheranno sul Auvergne-Rhone-Alpes Center Court e sarà il quarto e penultimo match, in un programma che inizierà a partire dalle ore 11:00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport (canale da definire); in streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-ARNALDI ATP LIONE 2026

Lunedì 19 ottobre

Auvergne-Rhone-Alpes Center Court – Inizio ore 11:00

1. Ultimo turno qualificazioni

2. Ultimo turno qualificazioni

A seguire, non prima delle 15:00

3. J. Faria vs F. Balshaw

A seguire

4. M. Arnaldi vs L. Musetti

A seguire

5. L. Sonego vs M. Kouame (WC)

PROGRAMMA ARNALDI-MUSETTI ATP LIONE 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport