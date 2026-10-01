Dove vedere in tv Milano-Firenze, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Milano e Firenze si affronteranno nella prima giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. Dopo una lunga estate dedicata alle Nazionali, la stagione per club è pronta per iniziare: alle porte ci attende un campionato molto avvincente. Le meneghine andranno a caccia dello scudetto, cercando di spezzare il dominio inscenato da Conegliano nelle ultime annate agonistiche.

Le ragazze di coach Chicco Blengini, al debutto nel settore femminile e sulla panchina del sodalizio lombardo, apriranno l’annata agonistica di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud di Milano, contro un’avversario desiderosa di mettere in difficoltà una delle grandi difficoltà del torneo e di incominciare con il piede giusto il cammino verso la salvezza.

L’appuntamento è per sabato 3 ottobre (ore 20.30). A trascinare le padrone di casa saranno l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Francesca Bosio, le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic, i martelli Khalia Lanier e Rebecca Piva. Firenze potrà contare sulle attaccanti Bianca Cugno, Alice Tanase e Paulina Damaske, con Jennifer Boldini in cabina di regia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Firenze, incontro valido per la prima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play e DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-FIRENZE, SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Sabato 3 ottobre

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Il Bisonte Firenze – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MILANO-FIRENZE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.