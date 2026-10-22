Dove vedere in tv Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Sabato 24 ottobre si aprirà la quinta giornata della regular season della Serie A1 2026-2027 di volley femminile: alle ore 16.00, all’Allianz Cloud di Milano, le padrone di casa meneghine della Numia Vero Volley Milano ospiteranno la formazione della Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio.

Dopo le prime quattro giornate della regular season Milano si trova appaiata a Conegliano in vetta alla classifica con 4 vittorie e 12 punti, mentre Busto Arsizio condivide il nono posto con Firenze, avendo totalizzato finora 1 vittoria e 3 sconfitte per complessivi 4 punti.

La diretta tv del match della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile tra Milano e Busto Arsizio non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà fruibile su DAZN e sul canale YouTube della Lega Volley Femminile, infine la Diretta Live testuale sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY FEMMMINILE 2026-2027

Sabato 24 ottobre

16.00 Milano-Busto Arsizio – Diretta streaming su DAZN e YouTube Lega Volley Femminile

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMMINILE 2026-2027: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e YouTube Lega Volley Femminile.

Diretta Live testuale: OA Sport.