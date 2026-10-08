Dove vedere in tv Macerata-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Milano e Macerata si affronteranno nella seconda giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. Le meneghine hanno aperto la stagione con una vittoria per 3-0 su Firenze di fronte al proprio pubblico, mentre le marchigiane si sono dovute arrendere per 3-1 in quel di Bergamo in occasione della prima uscita di questa annata agonistica.

Le ragazze di coach Chicco Blengini inseguiranno la seconda vittoria di fila, in modo da confermarsi al vertice della classifica, da degna pretendente allo scudetto. Le padrone di casa andranno a caccia del risultato a effetto, provando a mettere il bastone tra le ruote alle lombarde e a conquistare i primi punti in campionato.

L’appuntamento è per domenica 11 ottobre (ore 16.00). A trascinare le ospiti saranno l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Francesca Bosio, le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic, i martelli Khalia Lanier e Rebecca Piva. Macerata potrà contare sulle attaccanti Clara Decortes e Beatrice Gardini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Macerata-Milano, incontro valido per la seconda giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MACERATA-MILANO, SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 11 ottobre

Ore 16.00 Cbf Balducci Hr Macerata vs Numia Vero Volley Milano

PROGRAMMA MACERATA-MILANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.