Dove vedere in tv la Veneto Classic 2026: orari, programma, percorso, streaming

Dopo il Giro del Veneto di ieri, la regione del nord Italia tornerà protagonista nel fine settimana. Domenica 18 ottobre andrà infatti in scena la Veneto Classic, corsa italiana classificata 1.Pro e giunta quest’anno alla sua sesta edizione. Nata nel 2021 per volontà di Filippo Pozzato, la classica vuole essere uno degli appuntamenti fissi di fine stagione. L’anno scorso a trionfare fu Sakarias Koller Løland.

PERCORSO

Saranno in totale 161 i chilometri da affrontare in un percorso corto ma con tante difficoltà. Si parte da Cittadella con i primi trenta chilometri senza particolari difficoltà. Da qui si comincia a salire verso Breganze e successivamente verso Colcerese. Rapida discesa ed i corridori entreranno subito in un primo circuito di due giri con la scalata de La Rosina da ripetere. Non c’è spazio per rifiatare perché si approccia immediatamente il circuito finale con cinque passaggi e l’ascesa centrale di La Tisa. Scalata per l’ultima volta, resterà da superare solo lo strappo di Contrà Soarda prima del traguardo a Bassano del Grappa.

PROGRAMMA

Domenica 18 ottobre

Veneto Classic 2026 Cittadella-Bassano del Grappa (161 km)

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo stimato: 17.00

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA VENETO CLASSIC 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 15.50

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 1, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport