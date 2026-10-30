Dove vedere in tv la Maratona di New York 2026: orari donne ed uomini, programma, streaming

Domenica 1° novembre andrà in scena la Maratona di New York 2026. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è la 42 km più prestigiosa, famosa, importante e affascinante al mondo. Le donne scatteranno alle ore 14.35 italiane, mentre gli uomini partiranno alle ore 15.05 (si parla dei professionisti, poi a seguire toccherà a tutti i vari amatori, divisi in “ondate” in base ai rispettivi personali). Circa 50.000 podisti gremiranno il Ponte di Verrazzano e cercheranno di raggiungere Central Park.

Si tratta dell’ultima Major di questa intensa annata agonistica, con diverse stelle che inseguiranno una vittoria che può cambiare la carriera. Il keniano Benson Kipruto si presenta da campione in carica e forte di un personale di 2h02:16, ma dovrà vedersela con una serie di avversari degni di nota: l’etiope Deresa Geleta (2h02:38 di primato), i connazionali CyBrian Kotut (2h03:22) e Geoffrey Kamworor (trionfatore a New York nel 2017 e nel 2019), l’olandese Abdi Nageeye (capace di imporsi nella Grande Mela nel 2024), gli statunitensi Zouhair Talbi e Conner Mantz.

L’Italia proverà a sognare in grande con Yeman Crippa, che si presenterà all’appuntamento dopo aver vinto la Maratona di Parigi in primavera e aver siglato il record italiano sulla mezza distanza. Il trentino, che vanta un primato di 2h05:18, ha tutte le carte in regola per ben figurare sulle strade statunitensi in occasione della sua prima apparizione a questo appuntamento di enorme caratura tecnica, destinato soltanto a pochissimi podisti di primario spicco internazionale.

La keniana Hellen Obiri trionfò dodici mesi fa con il record della manifestazione (2h19:51) e vanta un personale di 2h15:53m, pronta per fronteggiare le connazionali Sheila Chepkirui (trionfatrice nel 2024), Viola Cheptoo (primato di 2h19:05), Edna Kiplagat e Mercy Chelangat, mentre per l’Italia sarà al via Giovanna Epis (2h23:46).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di New York 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Corriere dello Sport, Eurosport 1, Dscovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è prevista la diretta televisiva. Gli orari sono italiani (a New York sono indietro sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO MARATONA NEW YORK YORK

Domenica 1° novembre

Ore 14.35 Maratona New York 2026, partenza gara femminile (professioniste)

Ore 15.05 Maratona New York 2026, partenza gara maschile (professionisti)

PROGRAMMA MARATONA NEW YORK: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di Corriere dello Sport e sito corrieredellosport.it, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.