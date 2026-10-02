Dove vedere in tv la Coppa Bernocchi 2026: orario, programma, streaming

Prosegue il ricco autunno del ciclismo italiano. In avvicinamento all’ultima Monumento della stagione, il Lombardia, il calendario continua a proporre appuntamenti sul nostro territorio. Lunedì 5 ottobre andrà infatti in scena la Coppa Bernocchi 2026, corsa in linea di un giorno giunta quest’anno alla sua edizione numero 109.

La gara internazionale dell’UCI Europe Tour sarà inoltre la seconda prova del Trittico Lombardo, che si concluderà con la Coppa Agostoni, ed assegnerà punti ai corridori italiani nella speciale Coppa Italia delle Regioni. La corsa italiana avrà un parterre di ottimo livello con ben sedici formazioni World Tour al via. L’anno scorso ad imporsi fu il francese Dorian Godon.

Anche per questa edizione, la Coppa Bernocchi ripropone il medesimo percorso. Partenza ed arrivo saranno a Legnano dopo un totale di 177.8 chilometri. Fulcro della corsa sarà il circuito della Valle Olona da ripetere ben sette volte (16,6 chilometri a giro). Il punto decisivo sarà la scalata del Piccolo Stelvio, con i suoi 1.6 chilometri ad una pendenza massima del 14%. Da qui i corridori usciranno dal circuito e si dirigeranno verso l’arrivo in via XX settembre.

PROGRAMMA COPPA BERNOCCHI 2026

Lunedì 5 ottobre

Legnano-Legnano (177.8 km)

Orario di partenza: 12.30

Orario di arrivo stimato: 16.30

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA COPPA BERNOCCHI 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 15.00

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 1, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport