Dove vedere in tv la Coppa Agostoni 2026: orario, programma, streaming

L’Italia torna protagonista del finale di stagione con una serie di classiche che costituiscono ormai tappe abituali del sempre più fitto calendario internazionale. Si corre domenica 4 ottobre la Coppa Agostoni, gara che segna l’inizio della settimana che condurrà al Giro di Lombardia.

La storica corsa in linea, giunta all’edizione numero settantanove, rappresenta il primo atto del Trittico Lombardo. Si parte da Lissone alle 12:55 e si arriva nella località lombarda, intorno alle 17:00, dopo aver affrontato l’impegnativo percorso di 163,4 chilometri.

I corridori si sfidano per decidere chi raccoglierà l’eredità del britannico Adam Yates, vincitore dello scorso anno davanti allo spagnolo Carlos Canal e all’azzurro Simone Velasco. Tra i protagonisti più attesi la maglia iridata Brandon McNulty e il connazionale Quinn Simmons, il francese Cosnefroy e il belga Wellens.

La corsa non sarà trasmessa in diretta tv. La diretta streaming sarà garantita da RaiPlay Sport 2 a partire dalle ore 15:40 e da Discovery Plus e HBO Max dalle 15:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 13:00.

CALENDARIO COPPA AGOSTONI 2026

Orario di partenza: 12.55

Orario di arrivo stimato: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA COPPA AGOSTONI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2 dalle 15:40; Discovery Plus e HBO Max dalle 15:45

Diretta live testuale: OA Sport