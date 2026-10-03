Dove vedere in tv Italia-Turchia, Nations League calcio 2027: orario, canale, streaming

Nella serata di lunedì 5 ottobre (alle ore 20.45) lo stadio Dall’Ara di Bologna ospiterà la partita tra Italia e Turchia, valevole per la quarta giornata della Nations League di calcio maschile 2026-2027. Comincia il girone di ritorno del gruppo 1 della Lega A, con gli azzurri che puntano al terzo risultato utile consecutivo dopo la bella vittoria a Bursa ed il pareggio in trasferta con la Francia.

La nazionale allenata dal CT Roberto Mancini occupa la terza posizione provvisoria in classifica con 4 punti, dietro a Francia (prima con 7) e Belgio (secondo con 6) e davanti solamente alla selezione turca guidata da Vincenzo Montella, fanalino di coda con zero punti su tre gare disputate. Con un successo l’Italia farebbe un grande passo avanti verso l’obiettivo minimo della salvezza diretta nella massima lega del torneo, restando inoltre in piena corsa per uno dei primi due posti del raggruppamento che garantiscono l’accesso alla fase finale a eliminazione diretta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, incontro valevole per la Nations League 2026-2027 di calcio maschile. Il match verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA NATIONS LEAGUE CALCIO 2027

Lunedì 5 ottobre

Ore 20.45 Italia vs Turchia – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.