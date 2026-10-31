Dove vedere in tv Italia-Scozia, Europei curling 2026: orario finale, c’è un cambio di canale in chiaro

L’Italia affronterà la Scozia nella finale degli Europei 2026 di curling maschile: l’appuntamento è per domenica 1° novembre (ore 14.00) sul ghiaccio di Ostrava (Cechia), dove gli azzurri avranno la possibilità di battagliare per la conquista della medaglia d’oro nella rassegna continentale per la prima volta nella storia.

La nostra Nazionale si è meritata l’approdo all’atto conclusivo dopo aver concluso al comando il gruppo A (battendo proprio la Scozia nel match decisivo per il primato nel raggruppamento) e aver prevalso sulla Cechia padrona di casa in semifinale, mentre gli anglosassoni hanno regolato la Svezia nell’altra sfida a eliminazione diretta.

Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second e vice Sebastiano Arman, il lead Cesare Spiller se la dovranno vedere con il quartetto guidato dallo skip Grant Hardie (sul ghiaccio da third), affiancato dal vice Ross Whyte (gioca come ultimo), dal second Craig Waddell e dal lead Euan Kyle.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Scozia, finale per l’oro degli Europei 2026 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.45 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; prevista la diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, The Curling Channel; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SCOZIA, FINALE EUROPEI CURLING 2026

Domenica 1° novembre

Ore 14.00 Italia vs Scozia – Diretta tv su RaiSportHD fino alle 14.45 e a seguire su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-SCOZIA, FINALE EUROPEI CURLING: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.45 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery Plus, HBO Max, The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.