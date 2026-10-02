Dove vedere in tv Italia-Polonia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, canale, streaming

Tornerà ancora in campo l’Italia del CT Silvio Baldini, impegnata nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nella decima giornata, la quinta ed ultima del girone di ritorno, gli azzurrini dovranno affrontare in casa la Polonia, nello scontro diretto per il primo posto con i polacchi, che all’andata si imposero per 2-1 e che vantano 3 punti di vantaggio in classifica.

La sfida è calendarizzata per lunedì 5 ottobre, alle ore 18.15 allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia, situato a Pescara: con un successo con due gol di scarto gli azzurrini vincerebbero il girone e staccherebbero il pass per la fase finale, altrimenti dovranno attendere i risultati degli altri gironi, in campo il 6 ottobre, per capire se saranno la miglior seconda oppure se dovranno disputare i play-off.

Il match tra Italia e Polonia, valido per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027

Lunedì 5 ottobre

Ore 18.15: Italia-Polonia – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: OA Sport.