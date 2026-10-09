Dove vedere in tv Italia-Bielorussia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2026: orario ritorno, programma, streaming

Martedì 13 ottobre alle ore 18:15 la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà la Bielorussia nel ritorno del primo turno dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2027.

Le azzurre disputeranno il confronto sul rettangolo verde dello stadio Artemio Franchi di Firenze, con l’obiettivo di guadagnarsi l’accesso al turno decisivo degli spareggi (match d’andata il 26 novembre e ritorno il 5 dicembre 2026). La formazione che riuscirà a prevalere nella partita tra azzurre e bielorusse, dunque, staccherà il biglietto per la sfida decisiva, dove troverà una tra Finlandia e Serbia.

L’Italia si presenta al confronto con i favori del pronostico e vorrà mettere sul campo tutte le proprie qualità per volare in Brasile anche con la convinzione di chi ha allargato le spalle con coraggio.

La partita tra Italia e Bielorussia, valida per il ritorno del primo turno dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2027 di calcio femminile, andrà in scena martedì 13 ottobre alle ore 18:15 sul campo dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Il match godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ITALIA-BIELORUSSIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027

Martedì 13 ottobre

Ore 18:15 Italia vs Bielorussia allo stadio Artemio Franchi di Firenze – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-BIELORUSSIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport