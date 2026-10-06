Dove vedere in tv il Giro di Lombardia 2026: orario di partenza, programma, streaming

Sarà una giornata da fuochi d’artificio, spettacolo ed emozioni sembrano essere garantiti. È il momento di uno degli appuntamenti più attesi dell’annata ciclistica. Il calendario propone infatti l’ultima Classica Monumento del 2026. Si corre sabato 10 ottobre il Giro di Lombardia.

La celeberrima corsa in linea, siamo giunti all’ edizione numero centoventi, prende il via da Bergamo alle 10:45 e si conclude a Como intorno alle 16:20 dopo 239 chilometri. I partecipanti, saranno al via le diciotto formazioni del circuito World Tour, duelleranno per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo Tadej Pogacar, dominatore delle ultime cinque edizioni e vincitore dello scorso anno davanti a Remco Evenepoel e Michael Storer.

L’assenza per infortunio del fenomeno sloveno è certamente molto pesante, ma non impoverisce un campo di partecipazione di assoluto valore che sarà guidato dal neo campione continentale. Gli azzurri si affideranno al poker Ciccone -Scaroni-Pellizzari-Piganzoli.

La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD dalle 10:35 e su Rai 2 dalle 14:00. La diretta streaming sarà garantita da RaiPlay, da Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max dalle 15:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 10:30.

CALENDARIO GIRO DI LOMBARDIA 2026

Orario di partenza: 10.45

Orario di arrivo stimato: 16.20 circa

DOVE VEDERE IL GIRO DI LOMBARDIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:00; Rai Sport HD dalle 10:35

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery Plus e HBO Max dalle 10:35

Diretta live testuale: OA Sport