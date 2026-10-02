Dove vedere in tv il Giro dell’Emilia 2026: orario, programma, streaming

Prosegue l’impegnativo autunno del ciclismo sulle strade italiane. In avvicinamento al Lombardia, ultima Monumento stagionale, il calendario propone ora l’appuntamento con uno dei grandi classici di questo periodo. Sabato 3 ottobre andrà infatti in scena l’edizione numero 109 del Giro dell’Emilia, corsa che fa parte anche della Coppa Italia delle Regioni 2026.

Il grande ciclismo fa quindi tappa in Emilia per una gara che può vantare un parterre di alto livello. Non ci sarà Isaac del Toro, ultimo vincitore nel 2025, ma quella di domenica sarà la prima gara con la maglia iridata del neocampione Brandon McNulty. Saranno in totale diciassette le formazioni WorldTour, un numero che testimonia il livello e lo spettacolo che il Giro dell’Emilia è pronto a garantire.

Il percorso varia leggermente rispetto all’anno scorso. La partenza si terrà infatti a Ferrara e da qui i corridori, dopo un breve circuito, si muoveranno verso il cuore della corsa: Bologna. Qui si entrerà nel circuito finale con la salita di San Luca (2.1 km al 9,4% di pendenza media) che sarà come sempre il momento decisivo della corsa.

PROGRAMMA GIRO DELL’EMILIA 2026

Sabato 3 ottobre

Ferrara-Bologna (197.9 km)

Orario di partenza: 10.50

Orario di arrivo stimato: 15.20

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO DELL’EMILIA 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle 15.00

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 1, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport