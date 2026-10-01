Dove vedere in tv gli Europei di ciclismo 2026: orari giornalieri, canali, streaming

Dopo neanche una settimana dalla conclusione dei Mondiali, il calendario ciclistico internazionale propone subito un altro appuntamento fondamentale. Dal 2 al 7 ottobre andranno infatti in scena i campionati Europei su strada 2026. La sede sarà quella di Lubiana (Slovenia), attorno alla quale si assegneranno i nuovi titoli continentali.

La rassegna europea propone un programma piuttosto diverso dal solito. I primi tre giorni saranno infatti riservati alle prove in linea su strada e non a quelle contro le lancette. Si parte venerdì con la prova U23 femminile (ore 09.00) e quella maschile (ore 13.30). Sabato si inizia a fare sul serio con la gara juniores maschile (ore 09.00) e quella élite femminile (ore 13.30). Domenica si chiude il weekend con la prova juniores femminile (ore 09.00) e l’attesa gara élite maschile (ore 12.30).

Dopo la pausa di lunedì 5, gli ultimi due giorni saranno dedicate alle cronometro. Martedì andranno in scena le staffette miste mentre mercoledì ci saranno le cronometro di tutte le categorie. Dove vedere in tv gli Europei di ciclismo 2026? La diretta tv sarà disponibile sui canali Rai. Lo streaming sarà visibile su Rai Play gratuitamente e per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport, HBO MAX, DAZN. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale integrale di tutta la manifestazione.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2026

Venerdì 2 ottobre

Ore 09.00 Prova in linea U23 donne – Diretta tv su Rai Sport HD

Ore 13.30 Prova in linea U23 uomini – Diretta tv su Rai Sport HD

Sabato 3 ottobre

Ore 09.00 Prova in linea Juniores uomini

Ore 13.30 Prova in linea élite donne – Diretta tv su Rai Sport HD

Domenica 4 ottobre

Ore 09.00 Prova in linea Juniores donne

Ore 12.30 Prova in linea élite uomini – Diretta tv su Rai Sport HD

Martedì 6 ottobre

Ore 11.00 Cronometro a squadre staffetta mista Junior

Ore 15.30 Cronometro a squadre staffetta mista élite – Diretta tv su Rai Sport HD

Mercoledì 7 ottobre

Ore 09.15 Cronometro individuale Junior donne

Ore 10.10 Cronometro individuale Junior uomini

Ore 11.30 Cronometro individuale U23 donne

Ore 12.20 Cronometro individuale U23 uomini

Ore 14.30 Cronometro individuale élite donne – Diretta tv su Rai Sport HD

Ore 16.15 Cronometro individuale élite uomini – Diretta tv su Rai Sport HD

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING GLI EUROPEI CICLISMO 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: in chiaro su Rai Play, per gli abbonati su Discovery Plus, HBO MAX, DAZN, Eurosport 1,2

Diretta Live streaming: OA Sport