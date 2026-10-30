Dove vedere in tv Firenze-Conegliano, A1 volley femminile: orario, canale, streaming

Conegliano e Firenze si affronteranno nella sesta giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. Dopo aver infilato un filotto di cinque affermazioni consecutive in campionato ed essersi portate al comando della classifica insieme a Milano, le Pantere torneranno in campo per fronteggiare la compagine toscana, che staziona in decima posizione ed è in piena lotta per non retrocedere.

L’appuntamento è per domenica 1° novembre (ore 16.00). La corazzata veneta è reduce dal recupero della quinta giornata vinto contro Vallefoglia dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana, mentre le padrone di casa hanno riposato tutta la settimana dopo la sconfitta rimediata sul campo dell’ex fanalino di coda Cuneo.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli partiranno con i favori del pronostico, trascinate dalla palleggiatrice Joanna Wolosz, dalle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, dalla bomber Isabelle Haak, dalla centrale Sarah Fahr e dal libero Monica De Gennaro. A guidare Firenze saranno soprattutto le attaccanti Bianca Cugno e Paulina Damaske.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Firenze-Conegliano, incontro valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sul canale YouTube di Lega Volley Femminile, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FIRENZE-CONEGLIANO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 1° novembre

Ore 16.00 Il Bisonte Firenze vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano

PROGRAMMA FIRENZE-CONEGLIANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati; canale YouTube di Lega Volley Femminile.

Diretta testuale: OA Sport.