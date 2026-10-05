Dove vedere in tv Errani/Paolini-Detiuc/Wu, WTA Pechino 2026: orario, programma, streaming

Martedì 6 ottobre, per quanto concerne il WTA 1000 di Pechino, proseguirà il primo turno del tabellone principale di doppio femminile: inizierà il cammino della coppia numero 8 del seeding, composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno la ceca Anastasia Dețiuc e la taiwanese Wu Fang-Hsien.

L’incontro si disputerà sul Lotus e sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 5.00 italiane: Errani e Paolini scenderanno in campo dopo il match tra Katerina Siniakova/Zhang Shuai e Feng Shuo/Yuan Yue, ed in caso di successo affronteranno agli ottavi la britannica Katie Boulter e l’ucraina Yulia Starodubtseva.

Il match tra Errani/Paolini e Detiuc/Wu sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201). Diretta streaming gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO WTA PECHINO 2026

Martedì 6 ottobre

Lotus – Dalle ore 5.00 italiane

Katerina Siniakova/Zhang Shuai (Cechia/Cina, 1) – Feng Shuo/Yuan Yue (Cina, WC)

A seguire

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 1)– Anastasia Dețiuc/Wu Fang-Hsien (Cechia/Cina Taipei) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e SuperTennis HD

PROGRAMMA WTA PECHINO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.