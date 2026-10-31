Dove vedere in tv Errani/Paolini-Dabrowski/Stefani, WTA Tokyo 2026: orario finale, canale, streaming

Domani, domenica 1° novembre, per quanto concerne il WTA 500 di Tokyo, si disputerà la finale del tabellone principale di doppio femminile: la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini si giocherà il titolo contro la formazione testa di serie numero 1, formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani.

L’incontro si disputerà sul Center Court e sarà il secondo ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 4.00 italiane con la finale di singolare: Errani e Paolini affronteranno la coppia che ha chiuso in testa alla Race e che quindi potrebbe ritrovarsi di fronte anche alle WTA Finals.

Il match tra Errani/Paolini e Dabrowski/Stefani sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203). Diretta streaming gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO WTA TOKYO 2026

Domenica 1° novembre

Center Court – Dalle ore 4.00 italiane

Leylah Fernandez (Canada) – Diana Shnaider (Russia, 3)

A seguire

Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia) – Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani (Canada / Brasile, 1) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis HD

PROGRAMMA WTA TOKYO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.