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Dove vedere in tv Errani/Paolini-Bucsa/Melichar-Martinez, WTA Ningbo 2026: orario, programma, streaming
Mercoledì 21 ottobre, per quanto concerne il WTA 500 di Ningbo, proseguirà il primo turno del tabellone principale di doppio femminile: inizierà il cammino della coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez.
L’incontro si disputerà sul Grandstand e sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 7.00 italiane: Errani e Paolini devono vincere per allungare nei confronti delle rivali dirette nella Race WTA di doppio, per puntare alla qualificazione alle Finals, già ottenuta da Bucsa/Melichar-Martinez.
Il match tra Errani/Paolini e Bucsa/Melichar-Martinez sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203). Diretta streaming gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.
CALENDARIO WTA NINGBO 2026
Mercoledì 21 ottobre
Grandstand – Dalle ore 7.00 italiane
Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia) – Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez (Spagna / Stati Uniti, 1) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis HD
PROGRAMMA WTA NINGBO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203).
Diretta streaming: gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW.
Diretta Live testuale: OA Sport.