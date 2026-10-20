Dove vedere in tv Errani/Paolini-Bucsa/Melichar-Martinez, WTA Ningbo 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 21 ottobre, per quanto concerne il WTA 500 di Ningbo, proseguirà il primo turno del tabellone principale di doppio femminile: inizierà il cammino della coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez.

L’incontro si disputerà sul Grandstand e sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 7.00 italiane: Errani e Paolini devono vincere per allungare nei confronti delle rivali dirette nella Race WTA di doppio, per puntare alla qualificazione alle Finals, già ottenuta da Bucsa/Melichar-Martinez.

Il match tra Errani/Paolini e Bucsa/Melichar-Martinez sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203). Diretta streaming gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO WTA NINGBO 2026

Mercoledì 21 ottobre

Grandstand – Dalle ore 7.00 italiane

Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia) – Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez (Spagna / Stati Uniti, 1) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis HD

PROGRAMMA WTA NINGBO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.