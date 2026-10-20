Dove vedere in tv Darderi-Duckworth, ATP Almaty 2026: orario, programma, streaming

Nella terza giornata del programma arriverà il momento dell’esordio all’ATP 250 di Almaty 2026 di tennis anche per il numero 2 del seeding, l’azzurro Luciano Darderi, che affronterà nel secondo turno del main draw l’australiano James Duckworth.

L’incontro del secondo turno in cui si affronteranno il tennista italiano e l’oceanico sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 8.30 italiane di domani, mercoledì 21 ottobre, sul Center Court: si tratta della prima sfida tra i due sul circuito maggiore.

Il match tra Luciano Darderi e l’australiano James Duckworth negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Almaty sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP ALMATY 2026

Mercoledì 21 ottobre

Center Court – Dalle ore 8.30 italiane

Luciano Darderi (Italia, 2)-James Duckworth (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201)

PROGRAMMA ATP ALMATY 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.