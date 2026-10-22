Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci, Supercoppa Italiana volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Sarà il Palaflorio di Bari ad ospitare, sabato 24 ottobre, la finale della Supercoppa Italiana 2026 di volley femminile: alle ore 18.00 a sfidarsi saranno la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci.

In questo primo scorcio di stagione resa differente per le due compagini in campionato: primo posto a punteggio pieno per Conegliano, in vetta assieme a Milano dopo 4 giornate; avvio invece balbettante per Scandicci, sesta finora in virtù di 2 vittorie ed altrettante sconfitte per 8 punti complessivi.

La diretta tv del match valido per la finale della Supercoppa Italiana 2026 di volley femminile tra Conegliano e Scandicci non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà fruibile su DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY FEMMMINILE

Sabato 24 ottobre

18.00 Conegliano-Scandicci – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY FEMMMINILE 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.