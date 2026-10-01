Dove vedere in tv Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Conegliano e Cuneo si affronteranno nella prima giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. Dopo l’intensa estate riservata alle Nazionali, incomincia la stagione per club e si apre un campionato che si preannuncia particolarmente avvincente, con Conegliano chiamata a difendere lo scudetto e a prolungare il proprio dominio entro i confini del Bel Paese.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli inizieranno l’annata agonistica di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, contro un avversario rinnovato e particolarmente ambizioso, desideroso di mettere in difficoltà le favorite Pantere e di intrapendere al meglio questa nuova avventura nella massima categoria.

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre (ore 17.00). A trascinare la corazzata veneta saranno l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Lina Manfredini, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Le piemontesi saranno nelle mani della regista Noemi Signorile, del martello Masa Pucelj e della bomber Lisania Grafort.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Cuneo, incontro valido per la prima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-CUNEO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 4 ottobre

Ore 17.00 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Granda Volley Cuneo

PROGRAMMA CONEGLIANO-CUNEO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.