Dove vedere in tv Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Conegliano e Busto Arsizio si affronteranno nella seconda giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. Nuovo appuntamento casalingo per le Campionesse d’Italia in carica: dopo aver travolto Chieri nella partita che ha aperto la stagione, le Pantere torneranno di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso per incrociare le Farfalle, desiderose di riscatto dopo aver perso al tie-break contro Novara in occasione dell’esordio in questa annata agonistica.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva per confermarsi al comando della classifica generale, ma dovranno stare attente alla voglia di rivalsa delle biancorosse, desiderose di firmare il colpaccio nella tana della grande favorita della vigilia dopo aver già messo in difficoltà una compagina di riferimento come la Igor guidata da Massimo Barbolini. L’appuntamento è per sabato 10 ottobre (ore 20.30).

Conegliano tornerà a giocare con le titolari Joanna Wolosz, Gabi, Sarah Fahr, Isabelle Haak dopo l’ampio turnover adottato da Santarelli domenica scorsa? Oppure si punterà ancora sulle seconde linee? A trascinare le lombarde saranno soprattutto Leana Grozer, Valeria Battista e Matilde Munarini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Busto Arsizio, incontro valido per la seconda giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play e DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Sabato 10 ottobre

Ore 20.30 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Laica Cioccolato Uyba Busto Arsizio – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.