Dove vedere in tv Cobolli-Dimitrov, ATP Vienna 2026: orario, programma, streaming

Martedì 27 ottobre, non prima delle 20:00, sul Center Court della Wiener Stadthalle a Vienna (Austria) andrà in scena la sfida tra Flavio Cobolli e il bulgaro Grigor Dimitrov, valida per il primo turno dell’ATP500 austriaco. Un match importante per il romano, nella sua rincorsa alle ATP Finals 2026.

Cobolli è reduce dalla bruciante sconfitta nella semifinale dell’ATP250 di Lione contro l’amico di Coppa Davis, Lorenzo Musetti. Un match nel quale Flavio ha avuto a disposizione ben quattro palle match, ma anche per la bravura del carrarino non è stato in grado di concretizzarle.

Dovrà, quindi, ricaricare le pile l’azzurro in un confronto non banale contro un tennista dal nobile passato, che nonostante l’incedere del tempo vuol confermarsi competitivo. Dimitrov, tra l’altro, ha caratteristiche non dissimili da quelle di Musetti, essendo anch’egli dotato del rovescio a una mano. Vedremo se l’esperienza del match in terra francese sarà utile al n.6 del mondo.

La partita di Flavio Cobolli e Grigor Dimitrov, valida per il primo turno del torneo ATP500 di Vienna, andrà in scena martedì 27 ottobre. Il romano affronterà il bulgaro, in tabellone grazie a una wild card, nell’ultimo match in programma sul campo centrale, non prima delle 20:00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

COBOLLI-DIMITROV ATP VIENNA 2026

Martedì 27 ottobre

CENTRE COURT – Inizio alle 13:30

1. T. Paul (7) USA vs A. Rublev

A seguire

2. K. Khachanov vs (2) C. Alcaraz ESP

A seguire e non prima delle 17:30

3. A. Zverev (1) GER vs (WC) M. Landaluce ESP

A seguire non prima delle 20:00

4. F. Cobolli (4) ITA vs (WC) G. Dimitrov BUL

PROGRAMMA COBOLLI-DIMITROV ATP VIENNA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport