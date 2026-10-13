Dove vedere in tv Chieri-Conegliano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Conegliano e Chieri si affronteranno nella quarta giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. L’incontro è stato anticipato di sette giorni rispetto alla programmazione originaria, in modo da consentire alle Pantere di non scendere in campo mercoledì 21 ottobre e di prepararsi al meglio in vista della partita che metterà in palio la Supercoppa Italiana, prevista sabato 24 ottobre al PalaFlorio di Bari contro Scandicci.

Dopo aver regolato Cuneo e Busto Arsizio per 3-0 nelle prime due uscite stagionali, la corazzata veneta farà visita all’arrembante formazione piemontese, che ha battuto Scandicci al tie-break e ha poi rifilato un secco 3-0 a Brescia. Le ragazze di coach Daniele Santarelli andranno a caccia della terza vittoria consecutiva per confermarsi al comando della classifica generale, sfidando il sestetto allenato da Nicola Negro. L’appuntamento è per mercoledì 14 ottobre (ore 20.30).

Conegliano dovrebbe affidarsi alla palleggiatrice Joanna Wolosz, alle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, alla bomber Isabelle Haak, alla centrale Sarah Fahr e al libero Monica De Gennaro. A trascinare le padrone di casa saranno soprattutto Anett Németh, Reagan Cooper ed Elizabeth Guezen, presente anche la ex Marina Lubian al centro, affiancata da Yasmina Akrari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Chieri-Conegliano, incontro valido per la quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play e DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CHIERI-CONEGLIANO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 14 ottobre

Ore 20.30 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CHIERI-CONEGLIANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.