Dove vedere in tv Bielorussia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming

La Nazionale italiana di calcio femminile è pronta a tornare in campo per il primo appuntamento dei play-off di qualificazione al Mondiale 2027. Venerdì 9 ottobre, alle 18:15 italiane, le azzurre affronteranno la Bielorussia nella gara d’andata, in programma al David Petriashvili Stadium di Tbilisi, in Georgia.

La squadra di Andrea Soncin, impegnata nella corsa verso la rassegna iridata che si terrà in Brasile, dovrà affrontare una sfida su campo neutro. L’Italia si presenta al confronto con i favori del pronostico e cercherà di ottenere un risultato positivo già nella prima sfida, così da arrivare con un margine di vantaggio al ritorno.

Il secondo atto del confronto è fissato per martedì 13 ottobre all’Artemio Franchi di Firenze. La formazione che riuscirà a prevalere nel doppio confronto accederà all’ultimo turno dei play-off, previsto tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, dove troverà una tra Finlandia e Serbia.

La partita tra Bielorussia e Italia, valida per l’andata del primo turno dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2027 di calcio femminile, andrà in scena venerdì 9 ottobre alle ore 18:15 italiane sul campo del Stadio David Petriashvili di Tbilisi (Georgia). Il match godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

BIELORUSSIA-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027

Venerdì 9 ottobre

Ore 18:15 Bielorussia vs Italia allo Stadio David Petriashvili di Tbilisi (Georgia) – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA BIELORUSSIA-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport